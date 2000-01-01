01.06 21:53 MIGnews.com

Меркель назвала соглашение о климате "важным пактом"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 июня, описала Парижское соглашение о климате как "важный" пакт и сказала, что она удовлетворена тем, что многие другие правительства придерживаются той же точки зрения.Президент США Дональд Трамп позже объявит в четверг, 1 июня, свое решение о том, следует ли Соединенным Штатам продолжать быть частью знаменательного глобального пакта по борьбе с изменением климата. Источник, близкий к делу, сообщил, что США готовятся выйти из соглашения.Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предостерег, что выход из соглашения будет медленным процессом, который займет до трех-четырех лет.Юнкер отметил, что сделка, которую поддерживают почти 200 других стран, касается "не только будущего европейцев, но, прежде всего, будущего людей в других странах. 83 страны сталкиваются с угрозой исчезновения с поверхности земли, если мы не начнем решительно борьбу с изменением климата".Дональд Трамп заявил в Twitter, что он объявит окончательное решение о том, выйдут ли США из соглашения в четверг, 1 июня, в 15:00 по Вашингтону.