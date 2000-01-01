01.06 21:21 MIGnews.com

Посол ПА: "Решение Трампа дает нам шанс на мир"

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Посол Палестинской администрации в США Хуссам Зомлот прокомментировал решение президента США подписать отказ и временно отложить переезд посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в четверг, 1 июня."Это решение соответствует давно проведенной политике США и международному консенсусу, и это дает нам шанс на достижение мира. Мы готовы начать процесс консультаций с администрацией США. Мы серьезно и искренне стремимся к достижению справедливого и прочного мира", - заявил он.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и мэр Иерусалима Нир Баркат выразили сове разочарование решением президента Трампа, однако они подчеркнули, что верят в то, что он сдержит свое слово и выполнит данное им во время президентской гонки обещание.