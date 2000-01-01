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flickr/Prime Minister of Israel 02.06 07:16   MIGnews.com

Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Либерию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправляется на исходе субботы с визитом в Либерию, где примет участие в саммите ЭКОВАС, в рамках которого встретится с рядом глав государств Западной Африки.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) — региональный экономический союз, одно из 8 региональных африканских сообществ, в его состав входят 15 стран: Либерия, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Гвинея, Мали, Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того.
Премьер-министр выступит перед главами государств и участниками саммита и проведет ряд встреч с президентом Либерии и главами других государств, среди которых Того и Кот-д'Ивуар.

В рамках визита премьер-министром Биньямином Нетаниягу будет подписан ряд соглашений:

1. Совместная декларация Израиль-ЭКОВАС:
Декларация подтверждает приверженность развитию и укреплению отношений между Израилем и ЭКОВАС в различных сферах, таких как: сельское хозяйство, опустынивание и изменение климата, водные ресурсы, торговля, образование, здравоохранение, безопасность, кибериндустрия, энергетика, культура и наука.
Также Израиль и ЭКОВАС заявят о сотрудничестве в борьбе с террором.

2. Меморандум о взаимопонимании Израиль-ЭКОВАС:
Его цель - определить рамки сотрудничества и диалога между сторонами и содействовать продвижению сотрудничества и экономической и технической помощи.

3. Соглашение о реализации договоренностей между Израилем и ЭКОВАС в области международного сотрудничества:
Данное соглашение приведет к развитию совместных проектов в следующих областях:
·Продовольственная безопасность и сокращение масштабов нищеты;
·Сельское хозяйство, развитие сельских районов, развитие водных ресурсов и борьба с опустыниванием;
·Обучение и подготовка: как для членов комитета ЭКОВАС, так и для стран-членов организации.

Премьер-министра будут сопровождать министр энергетики Юваль Штайниц, министр сельского хозяйства Ури Ариэль, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели и депутат Авраам Негоса.

В октябре нынешнего года премьер-министр Нетаниягу посетит Того, где состоится конференция Африка-Израиль, в рамках которой премьер-министр Нетаниягу встретится с главами государств многих африканских стран.
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