02.06 07:16 MIGnews.com

Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Либерию

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправляется на исходе субботы с визитом в Либерию, где примет участие в саммите ЭКОВАС, в рамках которого встретится с рядом глав государств Западной Африки.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) — региональный экономический союз, одно из 8 региональных африканских сообществ, в его состав входят 15 стран: Либерия, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Гвинея, Мали, Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне, Сенегал и Того.Премьер-министр выступит перед главами государств и участниками саммита и проведет ряд встреч с президентом Либерии и главами других государств, среди которых Того и Кот-д'Ивуар.В рамках визита премьер-министром Биньямином Нетаниягу будет подписан ряд соглашений:1. Совместная декларация Израиль-ЭКОВАС:Декларация подтверждает приверженность развитию и укреплению отношений между Израилем и ЭКОВАС в различных сферах, таких как: сельское хозяйство, опустынивание и изменение климата, водные ресурсы, торговля, образование, здравоохранение, безопасность, кибериндустрия, энергетика, культура и наука.Также Израиль и ЭКОВАС заявят о сотрудничестве в борьбе с террором.2. Меморандум о взаимопонимании Израиль-ЭКОВАС:Его цель - определить рамки сотрудничества и диалога между сторонами и содействовать продвижению сотрудничества и экономической и технической помощи.3. Соглашение о реализации договоренностей между Израилем и ЭКОВАС в области международного сотрудничества:Данное соглашение приведет к развитию совместных проектов в следующих областях:·Продовольственная безопасность и сокращение масштабов нищеты;·Сельское хозяйство, развитие сельских районов, развитие водных ресурсов и борьба с опустыниванием;·Обучение и подготовка: как для членов комитета ЭКОВАС, так и для стран-членов организации.Премьер-министра будут сопровождать министр энергетики Юваль Штайниц, министр сельского хозяйства Ури Ариэль, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели и депутат Авраам Негоса.В октябре нынешнего года премьер-министр Нетаниягу посетит Того, где состоится конференция Африка-Израиль, в рамках которой премьер-министр Нетаниягу встретится с главами государств многих африканских стран.