01.06 20:56 MIGnews.com

Мэр Иерусалима "разочарован" решением Трампа

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Мэр Иерусалима Нир Баркат признал, что был разочарован после того, как президент США Дональд Трамп в четверг, 1 июня, решил подписать отказ и отложить переезд американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но отметил, что он уверен, что Трамп выполнит свое обещание позже."Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы побудить его как можно скорее переместить посольство в столицу Израиля", - сказал Баркат."Мы готовы делать все, что необходимо, чтобы помочь этому продвигаться", - подчеркнул мэр Иерусалима.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что отсутствие иностранных посольств в столице Израиля отдаляет достижение мира, потому что это подпитывает палестинское заблуждение, что нет никакой связи между евреями и Израилем в Иерусалиме.В заявлении кабинета премьер-министра говорилось, что последовательная позиция Израиля заключается в том, что посольство США, как и все посольства в Израиле, должно находиться в Иерусалиме.