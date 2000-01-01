01.06 19:22 MIGnews.com

Суд Германии отклонил иск General Atomics в пользу Израиля

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Немецкий суд отклонил судебный иск американского производителя вооружений General Atomics против плана Германии арендовать военные беспилотные самолеты у израильской Israel Aerospace Industries (IAI), расчистив дорогу продвижению программы беспилотных летательных аппаратов.В начале прошлого года министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен объявила, что немецкая армия будет арендовать дроны Heron TP на сумму около 580 миллионов евро (652 миллиона долларов) вместо покупки дронов Predator B у General Atomics или швейцарского RUAG. Парламенту Германии еще предстоит утвердить этот план.Серия Heron IAI включает в себя Heron TP, который был закуплен несколькими армиями мира, совсем недавно Индией.General Atomics заявила, что подала юридический иск для того, чтобы "обеспечить, чтобы эта закупка проводилась на условиях честной и открытой конкуренции, тем самым гарантируя, что Министерство обороны Германии обеспечит наиболее технологически превосходное и экономичное решение".По данным Defense News, так как суд отклонил иск General Atomics, Министерство обороны Германии может присудить контракт IAI.Судья Верховного суда Дюссельдорфа Хайнц-Питер Дикс сообщил, что постановление вступило в силу немедленно и это означает, что Германия теперь может закупать беспилотные летательные аппараты, как это и планировалось.