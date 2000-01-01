Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви
В четверг, 1 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви.
Премьер-министр Нетаниягу и Леви обсудили многолетнюю деятельность Цвики по оказанию помощи и поддержки солдатам-одиночкам по всей стране.
Леви попросил премьер-министра Нетаниягу содействовать выделению бюджета на ремонт домов солдат-одиночек, проживающих в кибуцах на юге страны.
Премьер-министр Нетаниягу поручил главе своей канцелярии Йоаву Хоровицу проверить возможные пути решения этой проблемы. Премьер-министр Нетаниягу пообещал попытаться помочь.
Премьер-министр Нетаниягу сказал Цвике:
"Вы делаете большую работу. Ваша деятельность способствует укреплению нашей страны".