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Фотограф: Хаим Цах 01.06 18:57   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви

В четверг, 1 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви.

Премьер-министр Нетаниягу и Леви обсудили многолетнюю деятельность Цвики по оказанию помощи и поддержки солдатам-одиночкам по всей стране.
Леви попросил премьер-министра Нетаниягу содействовать выделению бюджета на ремонт домов солдат-одиночек, проживающих в кибуцах на юге страны.
Премьер-министр Нетаниягу поручил главе своей канцелярии Йоаву Хоровицу проверить возможные пути решения этой проблемы. Премьер-министр Нетаниягу пообещал попытаться помочь.

Премьер-министр Нетаниягу сказал Цвике:
"Вы делаете большую работу. Ваша деятельность способствует укреплению нашей страны".
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