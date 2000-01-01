01.06 18:57 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви

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В четверг, 1 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лауреатом премии Израиля Цвикой Леви.Премьер-министр Нетаниягу и Леви обсудили многолетнюю деятельность Цвики по оказанию помощи и поддержки солдатам-одиночкам по всей стране.Леви попросил премьер-министра Нетаниягу содействовать выделению бюджета на ремонт домов солдат-одиночек, проживающих в кибуцах на юге страны.Премьер-министр Нетаниягу поручил главе своей канцелярии Йоаву Хоровицу проверить возможные пути решения этой проблемы. Премьер-министр Нетаниягу пообещал попытаться помочь.Премьер-министр Нетаниягу сказал Цвике:"Вы делаете большую работу. Ваша деятельность способствует укреплению нашей страны".