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flickr 01.06 18:24   MIGnews.com

ФБР заинтересовала связь Фараджа с Трампом и Россией

Лидер Партии независимости Объединённого Королевства Найджел Фарадж, ведущий участник кампании Brexit, отрицает, что у него были какие-либо связи с Россией после сообщения в СМИ о том, что он "человек, вызывающий интерес" в расследовании США возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа.

"Я в это не верю. У меня нет связей", - сообщил Фарадж на веб-сайте Daily Mail Online.

"Я никогда не был в России, у меня никогда не было деловых отношений с Россией", - подчеркнул он.

Газета The Guardian ранее сообщила, что Фараж, бывший лидер Партии независимости Объединенного Королевства, "вызвал интерес" следователей ФБР из-за его отношений с людьми, связанными как с кампанией Трампа, так и с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Сообщается, что Фарадж пока не был обвинен в правонарушениях и не был объектом расследования.
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