01.06 17:21 MIGnews.com

Россия готова поставить в Турцию С-400

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Россия готова поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы (РЗК) С-400, как заявил президент государства Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).На вопрос о том, могут ли такие комплексы изготавливаться непосредственно в Турции, то Путин отметил, что это зависит лишь от одного – готовности промышленности государства, как пишет ТАСС."Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим", - заявил в ходе форума президент России.Согласно последним сообщениям, что Россия производит ракету BrahMos совместно с Индией"Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров", - прокомментировал вопрос Владимир Путин.Отметим, что Петербургский международный экономический форум будет проходить с 1 по 3 июня.