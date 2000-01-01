01.06 16:52 MIGnews.com

Вслед за программой Кахлона - снижение цен на “продленку”

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Борьба с дороговизной жизни в Израиле продолжается: вслед за объявлением о субсидировании пребывания детей в группах продленного дня (“цаароним”) государством в рамках экономической программы министра финансов Моше Кахлона “Семья нетто”, о дополнительном снижении цен на “продленки” объявил Центр местной власти.Как сообщает сайт телерадиокомпании "Решет", соответствующее объявление сделал в четверг, 1 июня, председатель Центра местной власти Хаим Бибас. По его словам, по всей стране будут открыты общественные “цаароним”, которые будут стоить до 650 шекелей в месяц.При этом субсидии программы “Семья нетто” будут распространяться и на них - от 150 до 350 шекелей в месяц, в зависимости от социо-экономического статуса населенного пункта. Кроме того, установлено ограничение взносов за расширенный спектр услуг группы продленного дня - 935 шекелей в месяц.Продолжая и поддерживая инициированную лидером “Кулану” Моше Кахлоном программу поддержки молодых семей и среднего класса, председатель парламентской комиссии по защите прав детей Ифат Шаша-Битон, председатель парламентской комиссии по вопросам образования депутат Яаков Марги совместно с Центром местной власти начали продвигать законопроект, который определит четкие правила базовых услуг групп продленного дня и свод правил, обязательных для всех “цаароним” в Израиле.