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flickr 01.06 16:23   MIGnews.com

Юнкер: США не выйдут из соглашения по климату за 1 день

В преддверии заявления президента США Дональда Трампа о том, удастся ли США выйти из климатической сделки в Париже, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предостерег, что выход из соглашения будет медленным процессом, который займет до трех-четырех лет.

"Невозможно, чтобы кто-то оставил это климатическое соглашение в одночасье, как думают некоторые люди в Соединенных Штатах. Это займет 3, 4 года, что заложено в самом соглашении", - заявил Юнкер на конференции в Министерстве иностранных дел Германии в четверг, 1 июня.

Дональд Трамп заявил в Twitter, что он объявит окончательное решение о том, выйдут ли США из соглашения в четверг, 1 июня, в 15:00 по Вашингтону.

"Вакуум, который будет создан США, должен быть заполнен, а Европа стремится к естественному лидерству во всем этом процессе", - сказал Юнкер.

"Я встречаюсь сегодня вечером и завтра с премьер-министром Китая в Брюсселе, и нам нужно поговорить об этом с китайцами. Мы объяснили президенту Трампу в Таормине, что это не будет хорошо для мира и США, если США сделают шаг назад, потому что вакуум будет заменен, а китайцы настаивают на том, чтобы взять на себя инициативу", - подчеркнул он.

В среду вечером, 31 мая, президент Европейской комиссии сказал, что сделка, которую поддерживают почти 200 других стран, касается "не только будущего европейцев, но, прежде всего, будущего людей в других странах. 83 страны сталкиваются с угрозой исчезновения с поверхности земли, если мы не начнем решительно борьбу с изменением климата".
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