01.06 14:48 MIGnews.com

"Мы ждали переезда посольства 69 лет, подождем и 70"

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Даже если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит отложить перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, это не должно стать для Еврейского государства великой потерей, считает министр строительства Израиля Йоав Галант."Трудно сформулировать свои чувства. Нас потчуют одни и те же источники и они утверждают, что это (переезд посольства – ред.), вероятнее всего, будет перенесено. И если это перенесут на неопределенный промежуток времени, мы будем ждать. Мы ждали 69 лет – подождем и 70", - сказал он на радио Галей ЦАХАЛ 1 июня.