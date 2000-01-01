01.06 14:02 MIGnews.com

Развозов: подстрекатели против солдат - не лучше террористов

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Константин Развозов ("Еш Атид") потребовал от министра внутренней безопасности относиться к виновным в провокациях против солдат ЦАХАЛа, как к террористамВо время праздника Шавуот в религиозных районах Иерусалима и Бней-Браке появились плакаты и объявления, открыто призывающие к убийствам солдат, а также обещающие крупную денежную премию детям за оскорбления военнослужащих. В свете этих провокаций, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил письмо министру внутренней безопасности Гиладу Ардану с требованием немедленно задержать подозреваемых и ужесточить меры наказания."Невероятно, чтобы среди миллионного сектора, была всем известна группа радикально настроенных людей, среди членов которой не могли бы найти преступников. Всем известно, кто стоит за подстрекательствами, но почему-то боятся к ним прикоснуться. Религиозные радикалы занимаются самым настоящим террором и правительство должно к ним относиться, как к террористам. Я требую ужесточить меры борьбы и считаю, что нужно не только задержать и допросить виновных, но и ввести административный арест для пособников травли. Полагаю, что только ужесточение наказания может помочь искоренить это безобразное явление и защитить солдат от расправы религиозных фанатиков. Я требую от вас и вашего ведомства немедленных решений и действий", - написал депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") в своем обращении к министру внутренней безопасности.