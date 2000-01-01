Развозов: подстрекатели против солдат - не лучше террористов
Константин Развозов ("Еш Атид") потребовал от министра внутренней безопасности относиться к виновным в провокациях против солдат ЦАХАЛа, как к террористам
Во время праздника Шавуот в религиозных районах Иерусалима и Бней-Браке появились плакаты и объявления, открыто призывающие к убийствам солдат, а также обещающие крупную денежную премию детям за оскорбления военнослужащих. В свете этих провокаций, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил письмо министру внутренней безопасности Гиладу Ардану с требованием немедленно задержать подозреваемых и ужесточить меры наказания.
"Невероятно, чтобы среди миллионного сектора, была всем известна группа радикально настроенных людей, среди членов которой не могли бы найти преступников. Всем известно, кто стоит за подстрекательствами, но почему-то боятся к ним прикоснуться. Религиозные радикалы занимаются самым настоящим террором и правительство должно к ним относиться, как к террористам. Я требую ужесточить меры борьбы и считаю, что нужно не только задержать и допросить виновных, но и ввести административный арест для пособников травли. Полагаю, что только ужесточение наказания может помочь искоренить это безобразное явление и защитить солдат от расправы религиозных фанатиков. Я требую от вас и вашего ведомства немедленных решений и действий", - написал депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") в своем обращении к министру внутренней безопасности.