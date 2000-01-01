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Дери подозревают в связях с миллиардером Мирилашвили 01.06 12:21   MIGnews.com

Дери подозревают в связях с миллиардером Мирилашвили

Стали известны новые подробности расследования дела главы МВД Израиля Арье Дери.

Дери подозревается в сомнительных сделках с грузинским миллиардеров Михаилом Мирилашвили и его сыном Ицхаком - владельцами 20-го канала ТВ.

Мирилашвили отсидел восемь лет в тюрьме за заговор, целью которого было похищение и убийство лиц, похитивших его отца. Мирилашвили владеет многочисленными бизнесами во всем мире и Израиле - по обработке драгоценных камней, в области энергетики и медиа. Его сын, Ицхак, было одним из организаторов социальной сети ВКонтакте, которая позднее была продана более чем за миллиард долларов. Вырученные деньги пошли на покупку 20-го канала.

Еще один человек, находящийся под следствием по делу Дери - Моше Хаба, бывший директор компании Безек Бенлеуми, а сегодня - владелец компании по торговле недвижимостью.

Также были задержаны помощник министерства по делам религий и один из лидеров ШАС Давид Азулай, Ариэль Мишаль, генеральный директор министерства развития Негева и Галилеи, начальница канцелярии Арье Дери, и член городского совета Иерусалима Моше Леон.

Следователи подозревают Арье и Яфу Дери в том, что они мошенническим путем получали пожертвования в возглавляемую Яфой организацию Мифалот Симха, и позднее использовали эти средства в личных целях. Полиция особое внимание уделяет пожертвованиям Мифалот Симха со стороны Мирилашвили. Мирилашвили также вкладывал деньги в хеджевые фонды, управляющим которых является Моше Леон.
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