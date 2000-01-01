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Дания пересмотрит свою помощь палестинцам | Фото: Хаим Цах, GPO01.06 12:11   MIGnews.com

Дания пересмотрит свою помощь палестинцам

Под давлением со стороны Израиля министр иностранных дел Дании приказал пересмотреть все пожертвования НГО Палестинской автономии из казны своего государства.

Как заявил Андерс Самуэльсен, до окончания расследования не будет утверждена ни одна новая программа финансовой помощи.

"Мы должны быть уверены, что датская помощь положительно влияет на соблюдение прав человека на палестинских территориях. Возможно, после нашего расследования нам придется прекратить финансирование некоторых палестинских организаций. Пока мы не сделаем выводы, мы не будем подписывать какие-либо новые гранты палестинским организациям", - цитирует его заявление The Times of Israel.

Стоит отметить, что на встрече в начале мая израильские и датские дипломаты заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал Самуэльсена прекратить финансирование Данией палестинских НГО, которые участвуют в антиизраильском подстрекательстве или поощряют бойкот Еврейского государства. Глава правительства также предоставил дипломату полный список таких организаций.

Напомним, что не так давно с критикой в адрес палестинцев обрушились Норвегия и ООН - они возмутились созданием за их счет или под их патронажем женского центра имени ливанской террористки Далаль Муграби.
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