01.06 06:45 MIGnews.com

Яхимович требует перевыборов главы Гистдрута в суде

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Шелли Яхимович отказывается принять свое поражение на выборах главы Федерации труда Израиля, в связи с чем обратилась в районный суд Тель-Авива с требованием аннулировать результаты недавних выборов и назначить перевыборы.В своем ходатайстве Яхимович обвинила своего соперника Ави Ниссенкорна в терроризировании членов Гистадрута, требовании демонстрировать их бюллетени, систематическом недопуске избирателей на участках, фальсификациях и поголовной коррупции, пишет сайт Ynet."Уровень коррупции и систематические фальсификации на этих выборах достигли немыслимого масштаба, потому что мы живем в демократическом государстве. И хотя это уже вторые по величине выборы в Израиле, эти выборы были мнимыми. Даже в странах третьего мира есть хотя бы международные наблюдатели", - заявила она.Напомним, согласно результатам подсчета, разница между кандидатами была колоссальная – если Ниссенкорна поддержали 62,42% членов профсоюзов, то Яхимович лишь 37,58%.В прошлую среду Яхимович также обращалась в суд с заявлением о массовых нарушений, допущенных в процессе волеизъявления членов Федерации труда.