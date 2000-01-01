01.05 09:02 MIGnews.com

Нир Баркат просит зарплату один шекель в год

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат партии Ликуд Нир Баркат обратился с необычным письмом к бухгалтеру Кнессета, и попросил, чтобы его депутатская зарплата была ограничена одним шекелем в год.В письме говорится: “После десяти лет, на протяжении которых я служил мэром Иерусалима за символическую плату один шекель в год, я хотел бы, чтобы моя зарплата в качестве народного представителя также была ограничена 1 шекелем. Для меня - великая привилегия служить народу без получения всякого вознаграждения, и я уверен в том, что если я был способен на это на посту главы муниципалитета Иерусалима, я я справлюсь и в рамках моих новых обязанностей депутата”.Баркат считается одним из самых богатых депутатов Кнессета, его состояние оценивается в полмиллиарда шекелей. тем не менее, политические аналитики указывают на то, что просьбу Барката вряд ли удовлетворят, поскольку по закону все депутаты должны получать”полную, равную и честную зарплату”.