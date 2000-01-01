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Выборы 2019: арабы голосовали за неарабские партии 01.05 08:17   MIGnews.com

Выборы 2019: арабы голосовали за неарабские партии

Профессор Дан Бен-Давид из Керен Шореш опубликовал исследование паттернов голосования арабской публики на выборах в Кнессет 2019 года.

Прошедшие выборы характеризовались не только низкой явкой арабских избирателей - около 49%. выяснилось, что многие арабы голосовали за неарабские партии. Только 32% арабских избирателей отдали голоса за арабские партии.

Из исследования, опубликованного профессором Бен-Давидом, следует, что предвыборное поведение ультра-ортодоксов прямо противоположно тому, что делают арабы - они голосуют исключительно за религиозные партии.


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