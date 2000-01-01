01.05 08:21 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль создает новые альянсы в арабском мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль надеется на мир с арабским миром, несмотря на продолжающиеся беспорядки в регионе, сообщает Тimesofisrael.«Арабская весна еще не закончилась, и нестабильность наблюдается не только в нашем регионе, но и во всех регионах вокруг нас», - сказал Нетаниягу во время своего выступления на открытии 21-го Кнессета.Нетаниягу также добавил, что, несмотря на это, Израиль развивает «новые альянсы» и надеется на развитие связей со своими соседями.