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Нетаниягу: Израиль создает новые альянсы в арабском мире 01.05 08:21   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль создает новые альянсы в арабском мире

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль надеется на мир с арабским миром, несмотря на продолжающиеся беспорядки в регионе, сообщает Тimesofisrael.

«Арабская весна еще не закончилась, и нестабильность наблюдается не только в нашем регионе, но и во всех регионах вокруг нас», - сказал Нетаниягу во время своего выступления на открытии 21-го Кнессета.

Нетаниягу также добавил, что, несмотря на это, Израиль развивает «новые альянсы» и надеется на развитие связей со своими соседями.


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