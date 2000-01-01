Нетаниягу: Израиль создает новые альянсы в арабском мире
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль надеется на мир с арабским миром, несмотря на продолжающиеся беспорядки в регионе, сообщает Тimesofisrael.
«Арабская весна еще не закончилась, и нестабильность наблюдается не только в нашем регионе, но и во всех регионах вокруг нас», - сказал Нетаниягу во время своего выступления на открытии 21-го Кнессета.
Нетаниягу также добавил, что, несмотря на это, Израиль развивает «новые альянсы» и надеется на развитие связей со своими соседями.