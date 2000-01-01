01.05 06:39 MIGnews.com

Помпео: Мадуро был готов бежать, Россия его остановила

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Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов, посреди мощной волны народных протестов бежать из страны - но Россия убедила его остаться.Помпео, в интервью программе Special Report заявил: “Он был готов бежать. Русские его развернули. Он направлялся в Гавану”.Пресс-представитель российского МИДа Мария Захарова опровергла заявления американского госсекретаря: "Вашингтон делает все возможное и невозможное ради деморализации венесуэльской армии, и теперь использует фальшивки в качестве оружия информационной войны".Советник по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что “ближайшие друзья и союзники Мадуро убеждают его уйти и сдержать обещания о мирном переходе власти”. Болтон подчеркнул: "Все согласны на том, что Мадуро должен уйти".Помпео не дал никакой дополнительной информации. Он только выразил желание, чтобы “этот отморозок” “вернулся в свой самолет”.Соединенные Штаты и 50 других государств считают, что переизбрание Мадуро в прошлом году было совершено благодаря мошенничеству и манипуляциям с голосами избирателей.США также утверждают, что 20 тысяч кубинских солдат и инструкторов работают ради того, чтобы Мадуро оставался у власти. Куба опровергает эти данные.Помпео заявил, что Россия, Куба и другие страны, поддерживающие Мадуро - “находятся на оборотной стороне истории” и что в стране должны быть восстановлены порядок и демократия.Помпео заявил: “Настало время для Мадуро уйти...пора восстановить эту некогда великую экономику”.