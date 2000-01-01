02.05 07:16 MIGnews.com

Тереза Мэй уволила министра обороны

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Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона за утечку ключевого решения, связанного с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, на заседании Совета национальной безопасности. Неожиданное решение Мэй последовало за расследованием Daily Telegraph, которое обнаружило, что правительство Великобритании готовится предоставить Huawei доступ для создания сети 5G в стране."Премьер-министр сегодня вечером попросил Гэвина Уильямсона покинуть правительство, потеряв уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета", - говорится в заявлении. "Решение премьер-министра было основано на его поведении, связанном с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности".Утечка была противоречивой из-за утверждений некоторых западных стран, включая Соединенные Штаты, о том, что продукты Huawei могут быть использованы Китаем для шпионажа. Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, неоднократно отвергал эти обвинения.После утечки секретарь кабинета министров Марк Седвилл начал специальное расследование. В письме Уильямсону Мэй сказал, что это "чрезвычайно серьезный и глубоко разочаровывающий вопрос". "Чрезвычайно важно, чтобы я полностью доверяла членам моего кабинета и Совета национальной безопасности. Серьезность одного этого вопроса и его последствий для деятельности СНБ и национальных интересов Великобритании оправдывает серьезные шаги, которые мы предпринимаем." После объявления, несколько депутатов призвали Уильямсона к уголовной ответственности.Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон заявил, что бывший министр обороны "должен быть привлечен к ответственности в соответствии с Законом о государственной тайне" и "должен отказаться от своей министерской выплаты выходного пособия", сообщает британское агентство новостей Press Press Association. Лидер либерал-демократов Винс Кейбл также утверждал, что Уильямсон должен быть передан в столичную полицию Лондона "для тщательного уголовного расследования".