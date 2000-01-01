01.05 21:02 MIGnews.com

Ривлин: "Нельзя оправдать союз с антисемитскими партиями"

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Президент Реувен Ривлин высказался по поводу растущего антисемитизма в Европе, заявив, что политические соображения не могут оправдать создание альянсов с крайне правыми политическими партиями, которые отказываются рассматривать роль своих стран в совершении Холокоста.Выступая на официальной церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста, Ривлин сказал, что Европа переживает возрождение "призраков прошлого" спустя 80 лет после геноцида европейских евреев нацистами. "Но сегодня, спустя 80 лет после начала Второй мировой войны, нам нужно смотреть сегодняшней реальности прямо в глаза", - говорит он. "Сегодня Европа, как и другие части мира, снова меняется. Сегодня Европу снова преследуют призраки прошлого", - заявил Ривлин."Идеи превосходства, национальной чистоты, ксенофобии, вопиющего антисемитизма слева и справа нависают над Европой". Ривлин добавил, что Израиль должен подать "четкий и бескомпромиссный пример" в создании политических альянсов с европейскими партиями."С ростом неофашистских и радикальных антиизраильских сил мы могли бы оказаться в ситуации, когда важные европейские союзники возглавляются правительствами, в состав которых входят антисемитские элементы или, не дай Бог, возглавляемыми антисемитскими лидерами"."В таком случае, в частности, Израиль должен говорить ясным и бескомпромиссным голосом", - продолжил президент. "Никакой политический интерес не может оправдать бесчестный союз с расистскими группами или элементами, которые не признают свое прошлое и свою ответственность за преступления Холокоста".