01.05 20:46 MIGnews.com

Глава пресс-службы ЦАХАЛа: я не записывал Либермана

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Новый глава пресс-службы ЦАХАЛа Гиль Мессинг оказался в центре большого политического скандала.Про Мессинга говорят, что он тайно записывал частные разговоры лидера партии Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана.Сага началась с публикации в газете Гаарец информации о том, что в период расследования дел против НДИ Мессинг, работавший на важной должности в компании Штраус “помогал” государственному свидетелю Амнону Либерману.Мессинг был близок к медиа-консультанту Ронену Моше, которого подозревали в даче взяток Амнону Либерману. Разговоры с Моше были записаны без его ведома - что привело к тому, что против него были выдвинуты обвинения.Мессинг заявил: “Я не записывал Либермана, и то, что я сделал - я сделал как хороший гражданин, и я надеюсь, что государство это громко подтвердит”.Мессинг заявил своим приближенным: “Я пошел на определенную единичную акцию после того, как меня попросили помочь в установлении истины”.Мессинг также сообщил. что действовал “ради того, чтобы спасти друга”, для которого “речь шла о жизни смерти”. Он также утверждает, что речь идет об “одноразовой акции”. Мессинг говорит, что был не более чем законопослушным гражданином, помогающим полиции вскрыть дело о коррупции.Мессинг комментировал прозвучавшую в выпусках новостей информацию о том, что он был “активирован” в качестве полицейского агента в период расследования дела о коррупции в НДИ.Предполагается, что Мессинг не был официальным полицейским агентом, но был завербован в рамках расследования дела и на основании его личного знакомства с лицами, замешаннными в деле. Его активность привела к вынесению обвинительного заключения в отношении подозреваемых, а ему в обмен была гарантирована неприкосновенность.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила в этой связи: “Следует прояснить, что глава Генштаба ничего не знал о деталях этого дела до назначения на пост главы пресс-службы Гиля Мессинга. После публикации были запрошены разъяснения в правоохранительной системе. Установлено, что Мессинг никогда не был подозреваемым по этому делу и что его поведение было безупречным”.Бывший министр обороны Авигдор Либерман опроверг слухи о том, что он выступил против назначения на пост главы пресс-службы ЦАХАЛа Мессинга.