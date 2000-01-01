01.05 20:43 MIGnews.com

Будущий представитель ЦАХАЛа и его тайная роль в деле 242

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Гил Мессинг, который был назначен следующим представителем ЦАХАЛ, действовал в качестве агента во время расследования коррупции в НДИ в 2015 году, тайно записывая своего друга и коллегу по прессе Ронена Моше, а также тогдашнего министра иностранных дел Авигдора Либермана, по сообщениям израильских СМИ.Газета "Гаарец" раскрыла роль Мессинга во вторник, 30 апреля, опубликовав частичные стенограммы из тайно записанного разговора с Моше в январе 2015 года, которые впоследствии были использованы в его обвинительном заключении и осуждении. В среду новостной сайт Ynet сообщил, что Мессинг также тайно записывал ряд других должностных лиц партии НДИ, включая ее руководителя Либермана. В понедельник начальник ЦАХАЛа Авив Кохави объявил, что назначает Мессинга следующим представителем армии.Военные заявили в среду, что Кохави не знал о причастности Мессинга к делу НДИ до появления доклада Гаарец. "После публикации этот вопрос был рассмотрен соответствующими фигурами в правоохранительных органах", - сказали в ЦАХАЛ. Мессинг, "действуя из чувства общественного долго", призвал к расторжению его соглашения о конфиденциальности с полицией, чтобы можно было получить больше информации о его роли в деле. Сам Мессинг не был причастен к коррупционным схемам, об этом сообщает генеральная прокуратура.Трехлетнее расследование в отношении НДИ, известное как Дело 242, является одним из самых масштабных дел о коррупции в истории Израиля. Расследование выявило многочисленные схемы "откатов" с участием национальных и местных политиков, а также неправительственных организаций и частных фирм. Среди арестованных в конце 2014 года и в начале 2015 года был Амнон Либерман, друг Мессинга.В то время Мессинг, позволял Либерману оставаться у себя дома, пока он давал показания в полиции. В это время полиция попросила Мессинга встретиться и записать разговор с его другом Ронен Моше, который служил пресс-секретарем НДИ, сообщает Haaretz.Они встретились в кафе в центральном Тель-Авиве 14 января 2015 года. Во время встречи Моше признал, что его "втянули в эту" коррупцию, и раскрыл другие детали, которые впоследствии были использованы в его обвинительном заключении и осуждении. Моше был признан виновным в коррупции и отмывании денег в ноябре 2017 года вместе с Тали Кейдар, бывшим советником Стаса Мисежникова, который был признан виновным во взяточничестве.Назначение Мессинга было одобрено премьер-министром Биньямином Нетаниягу, который также является министром обороны.