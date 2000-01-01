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Опровергнуты слухи о дезертирстве члена Кахоль Лаван в Ликуд 01.05 19:30   MIGnews.com

Опровергнуты слухи о дезертирстве члена Кахоль Лаван в Ликуд

Депутат Кнессета Омер Янкилевич (Кахоль Лаван) опровергла слухи о том, что ее переманили в Ликуд.

Госпожа Янкилевич написала в фейсбук: “Я заранее извиняюсь за то что я разрушаю такую красивую и яркую историю, но любой, кто знаком со мной знает, что в ней нет ни капли правды. Я вступила в партию Хосен ле Исраэль и в партию Кахоль Лаван не в рамках трудового соглашения и не в качестве политического беженца. Я верю в путь Бени Ганца, в его лидерство, в его видение, и в тот новый дискурс, который он вносит в израильское общество”.


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