01.05 19:39 MIGnews.com

Гуайдо призвал к самому большому маршу в истории Венесуэлы

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Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду, 1 мая, призвал к "самому большому маршу" в истории Венесуэлы для свержения президента Николаса Мадуро, несмотря на отказ военных в помощи. Во вторник Гуайдо призвал вооруженные силы поддержать его усилия по свержению Мадуро и появился на базе ВВС с десятками членов Национальной гвардии.Но никаких конкретных признаков помощи со стороны руководства вооруженных сил не было, несмотря на многолетний глубокий экономический кризис и поддержку Гуайдо со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. "Сегодня мы продолжим", - написал Гуайдо в своем посте в Twitter в среду. "Мы будем продолжать идти с наибольшей силой, чем когда-либо в Венесуэле".Во вторник более 100 человек получили ранения в ходе акций протеста против Мадуро. Десятки тысяч людей прошли в Каракасе в поддержку Гуайдо, столкнувшись с полицией вдоль главной магистрали Франсиско Фахардо.Госсекретаря США Майка Помпео днем ​​ранее заявил, что Мадуро готов покинуть страну, но отменил свой план после вмешательства России. Пресс-секретарь российского МИДа сообщил журналистам, что комментарии были частью "информационной войны".