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Путин подписал закон о `надежном рунете` | Фото:01.05 19:03   MIGnews.com

Путин подписал закон о "надежном рунете"

В среду, 1 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект о "надежном рунете". Закон направлен на "обеспечение безопасного и устойчивого" функционирования интернета на территории России. Основной задачей является защита работы российского сегмента интернета от угроз извне, а также на определение правил маршрутизации трафика. Однако перечень "потенциальных угроз рунету" пока не составлен.

Основным органом по координированию реализации закона назначен Роскомнадзор.

Впервые законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018 года. Ранее, законопроект принял Совет Федерации, а до этого - Госдума.


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