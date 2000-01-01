01.05 18:39 MIGnews.com

В Стамбуле задержаны 127 человек на праздновании 1 мая

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Полиция Стамбула заявила, что задержала 127 человек за попытку провести незаконные демонстрации в различных частях города во время празднований 1 мая.Полиция оцепила центральную площадь Таксим в Стамбуле, но небольшие группы демонстрантов все равно смогли собраться на ней. "Площади принадлежат народу, их нельзя закрыть. Да здравствует 1 мая", - кричали протестующие. Полиция оттаскивала их, прикрывая им рты, чтобы те не выкрикивали лозунги и не пели песни.Протесты на 1 мая, международный праздник, являются ежегодным явлением в Турции. Протесты часто были сосредоточены на площади Таксим, где 34 человека были убиты во время демонстраций 1 мая 1977 года. Ранее в тот же день полиция разрешила профсоюзным лидерам провести церемонию на площади Таксим, а другая группа возложила гвоздики на улице неподалеку.Власти разрешили проведение торжеств в Бакиркой районе, который находится на некотором расстоянии от центра города.В Бешикташе небольшая группа протестующих спонтанно начала выкрикивать лозунги и размахивать красными флагами левой Народно-освободительной партии (ХКП).