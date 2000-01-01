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Нетаниягу и Либерман встретились для переговоров | Фото:01.05 16:13   MIGnews.com

Нетаниягу и Либерман встретились для переговоров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель НДИ Авигдор Либерман встретились в среду, 1 мая, в офисе премьер-министра в Иерусалиме. Нетаниягу и Либерману все еще необходимо решить ряд разногласии, которые основаны на нежелании лидера НДИ входить в "государственную коалицию Галахи".

Высокопоставленный член переговорной команды "Ликуда" сказал, что "наша цель - подписать контракт с Либерманом раньше всех". Они обсудили требования и условия НДИ для вступления в коалицию.

"Во время встречи была хорошая атмосфера, и мы сосредоточились на создании приемлемой оборонной политики и поддержании статус-кво в отношении религии и государства", - говорится в заявлении из офиса Либермана. "Обе стороны сказали своим переговорным сотрудникам продолжить обсуждения". Во вторник Либерман подчеркнул, что его партия "за еврейское государство и против религиозного государства", и подчеркнул, что до тех пор, пока не будут решены основные вопросы, обсуждения не продвинуться.


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