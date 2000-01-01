01.05 15:45 MIGnews.com

Корбин об антисемитской книге: "Блестящий, великий том"

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Джереми Корбин высоко оценил антисемитскую книгу, в которой говорится, что "международный капитализм" "контролируется… людьми одной и той же расы, которые имеют много вековой финансовый опыт", описав ее как "великий том", "блестящий, и очень спорный в одно время"."Империализм": исследование, написанное Джоном Аткинсоном Гобсоном в 1902 году, задает читателям вопрос: "Кто-нибудь всерьез полагает, что какое-либо европейское государство может начать великую войну, или взять большой государственный заем, если семья Ротшильдов пойдет против этого?" В 2011 году Корбину было предложено написать предисловие к переизданию этой книги.В ней описывается, как финансовая система контролируется людьми, "объединенными сильнейшими узами организации, всегда находящимися в самом тесном и быстром контакте друг с другом, находящимися в самом сердце деловой столицы каждого государства, контролируемого людьми единственной и определенной расы, которые имеют многолетний финансовый опыт и имеют уникальную возможность контролировать политику наций."В книге также говорится: "Нет войны, революции, убийств или какого-либо другого общественного потрясения, который не принесет пользы этим людям; они - гарпии, которые высасывают выгоду из каждого нового принудительного расхода и каждого внезапного нарушения общественного кредита."Корбин назвал книгу "правильной и предусмотрительной". Представитель лейбористской партии сказал: "Джереми высоко оценил вековое классическое исследование Гобсона об империализме в Африке и Азии. Подобно другим книгам своей эпохи, работа Гобсона содержит устаревшие и оскорбительные ссылки и наблюдения, и Джереми полностью отвергает антисемитские элементы его анализа."Но журналист и обозреватель JC Джонатан Фридланд отметил: "Если это правда, почему он не отверг их в предисловии, где он так горячо хвалил книгу? Он мог бы сказать, что "автор был человеком своего времени, выразив предрассудки, которые, как мы теперь знаем, ошибочны". Но он ничего подобного не сказал."Ян Остин, бывший член лейбористской партии, тоже отреагировал на эту новость: "Это абсолютно ужасно. Приличным людям будет противно, что он описывает "блестящей" книгу человека, который глубоко и явно расистски полагал, что евреи контролируют банки, газеты, правительства и войны для продвижения своих финансовых интересов. Он не способен руководить партией, и достойные депутаты и её члены должны решить, как долго они собираются с этим мириться."