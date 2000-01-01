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Новый император Японии официально восходит на трон 01.05 14:15   MIGnews.com

Новый император Японии официально восходит на трон

Новый император Японии Нарухито официально взошел на престол в среду, получив священные императорские регалии.

С восшествием на престол императора Нарухито в Японии началась новая имперская эра Рэйва - что означает порядок и гармонию.

«Я обещаю, что всегда буду думать о людях и, приближаясь к ним, выполнять свои обязанности как символ японского государства и единства японского народа в соответствии с конституцией», - сказал Нарухито после церемонии возведения на престол.

«Я искренне надеюсь на счастье народа и дальнейшее развитие страны, а также на мир во всем мире», - сказал он.


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