Новый император Японии официально восходит на трон
Новый император Японии Нарухито официально взошел на престол в среду, получив священные императорские регалии.
С восшествием на престол императора Нарухито в Японии началась новая имперская эра Рэйва - что означает порядок и гармонию.
«Я обещаю, что всегда буду думать о людях и, приближаясь к ним, выполнять свои обязанности как символ японского государства и единства японского народа в соответствии с конституцией», - сказал Нарухито после церемонии возведения на престол.
«Я искренне надеюсь на счастье народа и дальнейшее развитие страны, а также на мир во всем мире», - сказал он.