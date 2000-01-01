В Индии призывали запретить паранджу и никаб

Индийская индуистская националистическая группа, объединившаяся с премьер-министром Нарендрой Моди, призвала в среду запретить ношение паранджи и никаба. Это случилось после того, как Шри-Ланка ввела аналогичный запрет, чтобы помочь силам безопасности идентифицировать людей в соответствии с Чрезвычайным законом, введенным после нападений террористов-смертников в церквях и отелях в Пасхальное воскресенье.
“Мы приветствуем это решение и требуем, чтобы премьер-министр Нарендра Моди пошел по стопам Шри-Ланки и запретил паранджу и никаб в Индии”, - заявила мумбайская партия Шив Сена, пишет Reuters.
Министерство внутренних дел отказалось от комментариев.