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Арабские государства поддерживают события в Судане 01.05 15:20   MIGnews.com

Арабские государства поддерживают переворот в Судане

Арабские государства поддерживают переход в Судане, который уравновешивает амбиции людей с институциональной стабильностью, заявил в среду высокопоставленный министр Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters.

«Абсолютно законно для арабских государств поддерживать упорядоченный и стабильный переход в Судане.», - заявил в Twitter государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

«Мы пережили тотальный хаос в регионе и, разумеется, не нуждаемся в нем больше», - добавил он.


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