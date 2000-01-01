Арабские государства поддерживают переворот в Судане
Арабские государства поддерживают переход в Судане, который уравновешивает амбиции людей с институциональной стабильностью, заявил в среду высокопоставленный министр Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters.
«Абсолютно законно для арабских государств поддерживать упорядоченный и стабильный переход в Судане.», - заявил в Twitter государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
«Мы пережили тотальный хаос в регионе и, разумеется, не нуждаемся в нем больше», - добавил он.