01.05 11:17 MIGnews.com
США и Талибы возобновляют переговоры
Американские и талибские официальные лица встречаются в среду в Катаре, чтобы возобновить переговоры, направленные на прекращение 17-летней войны в Афганистане, заявил представитель талибов.
«Мы ожидаем, что встреча начнется в ближайшие два часа, поскольку делегация США уже прибыла», - заявил агентству Reuters
представитель талибов Забихулла Муджахид.
Шестой раунд переговоров проведет специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад в столице Катара Дохе.
Делегация США сосредоточится на декларации о прекращении огня, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий, сказал западный дипломат, который внимательно следит за переговорами.
Но требования талибов будут направлены в первую очередь на вывод американских войск из страны.
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