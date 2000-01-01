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США и Талибы возобновляют переговоры 01.05 11:17   MIGnews.com

США и Талибы возобновляют переговоры

Американские и талибские официальные лица встречаются в среду в Катаре, чтобы возобновить переговоры, направленные на прекращение 17-летней войны в Афганистане, заявил представитель талибов.

«Мы ожидаем, что встреча начнется в ближайшие два часа, поскольку делегация США уже прибыла», - заявил агентству Reuters представитель талибов Забихулла Муджахид.

Шестой раунд переговоров проведет специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад в столице Катара Дохе.

Делегация США сосредоточится на декларации о прекращении огня, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий, сказал западный дипломат, который внимательно следит за переговорами.

Но требования талибов будут направлены в первую очередь на вывод американских войск из страны.


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