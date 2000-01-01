01.05 11:06 MIGnews.com

Победители на выборах: кто добьет экономику Израилю

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Газета The Marker публикует подробный материал об исследовании профессора Дана Бен-Давида, посвященном усилению ультра-ортодоксов и долговременных последствиях, к которым это приведет для экономической и социальной жизни Израиля.По мнению Бен-Давида, главным победителем последних выборов стали ультраортодксы, и это - отражение долгосрочной тенденции изменений в израильском обществе.Исследование демонстрирует, что процент явки среди ультраортодоксов - самый высокий - около 80% от имеющих право голоса проголосовали. Более того, в отличие от других секторов, 100% ультраортодоксов голосует за религиозные партии.Последствия этого прямо скажутся на итогах коалиционных переговоров. Ультраортодоксы, скорее всего, получат большее количество министерских портфелей и установят контроль над несколькими влиятельными комитетами Кнессета. Это, в свою очередь, поможет им кастрировать закон о призыве, сорвать усилия по интеграции харедим на рынке труда и не допустить введения обязательных предметов в религиозных школах.Бен-Давид связывает эти результаты с долгосрочным трендом роста числа избирателей ультра-ортодоксов. В 1973 ультраортодоксы не были частью коалиции и получили 3,7% голосов на выборах. В этом году они получили 11,7% голосов. За 42 года, прошедшие с выборов 1977 года, ортодоксы были членами правящих коалиций 39 лет.Бен-Давид считает, что это прямо связано с изменением национальных приоритетов. Число больничных коек в Израиле сегодня на 45% меньше, чем в 1977 году, число членов профессорско-преподавательского состава в израильских университетах - ниже на 60%.В начале 70-х число автомобилей на израильских дорогах примерно соответствовало значению в небольшой европейской стране. С тем пор плотность дорог в Израиле увеличилась на 502% и в три раза выше, чем в европейских странах.Израильские школы - среди худших в развитых странах. Средние оценки в международных конкурсах по математике, наукам и тестам по чтению - на последнем и предпоследнем месте - без учета тех, кто учится в рамках ультраортодоксальной образовательной системы.Это объясняется не недостатком ресурсов: объемы финансирования равны или превосходят средние по странам OECD. Вопрос - в национальных приоритетах. Наряду со значительными средствами, выделенными правительством на Иудею и Самарию, Газу, Голанские высоты и Синай, осуществлялись и осуществляются большие трансферы харедим - от социальных выплат до поддержки учащихся после восьмого класса.При этом речь идет о наиболее быстро растущей группе населения. В 80-х, когда социальные выплаты были увеличены, занятость среди мужчин-ортодоксов в возрасте 35-54% упала с 80% ниже 40%. В той же возрастной группе среди светских евреев и арабов работают 90%.Рождаемость у женщин-харедим поднялась с 6,05 в 80-х до 7,07 в 90-х. В 2000 рождаемость достигла пика - 7,42, и затем стабилизировалась.Бен-Давид говорит, что направление, в котором движется Израиль - совершенно ясно: “В то время как харедим составляют лишь 7% населения в возрасте старше 20%, их дети составляют одну пятую от всего количества детей в возрастной группе 0-14 лет”.Бен-Давид говорит, что главной проблемой среди многочисленных ультиматумов ультрарелигиозной общины государству является тот, согласно которому харедим отказываются учить основные предметы. Израиль является единственной из развитых стран, которая подобное допускает. Центральное бюро статистики предсказывает, что через два поколения половина детей в Израиле будет ультраортодоксами. Бен-Давид задает риторический вопрос: “Кто в таком случае будет врачами и инженерами?”