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Новый премьер-министр Казахстана посетит Израиль 01.05 10:25   MIGnews.com

Новый премьер-министр Казахстана посетит Израиль

Новый премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, вступивший в должность в феврале, планирует посетить Израиль после получения официального приглашения от Биньямина Нетаниягу, сообщил Мамин делегации еврейских лидеров в понедельник.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в понедельник с делегацией еврейских лидеров со всего мира во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Михаилом Мирилашвили. Председатель правления ЕАЕК Аарон Френкель и глава раввинского совета СНГ Михаила Мирилашвили и главный раввин России Берл Лазар также приняли участие в саммите.

Стороны отметили, что еврейская община Казахстана процветает и получает от правительства всю необходимую поддержку.

Лидеры призвали президента Токаева поддержать Израиль на международной арене и поблагодарили главу государства за твердую позицию в осуждении антисемитизма и поддержке еврейской общины.


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