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Сенатор-республиканец: Нетаниягу не сказал ничего нового | Фото:01.05 09:37   MIGnews.com

Сенатор-республиканец: Нетаниягу не сказал ничего нового

Влиятельный сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер не был впечатлен вчерашним выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

Сенатор, возглавляющий Комитет Сената США по иностранным делам в интервью Bloomberg заявил, что глава израильского правительства не озвучил об иранской ядерной программе ничего нового или чрезвычайно важного.

По его словам, американская сторона располагала данными о ядерной программе Ирана, но в администрации предыдущего президента США решили оставить этот вопрос без должного рассмотрения.

Отметим, что позиция Коркера значительно отличается от позиции Белого дома, согласно которой информация "предоставляет новые и убедительные подробности об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия".

Напомним, что Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что преданная Израилем огласке секретная информация о ядерной программе Ирана основана на подлинных материалах.

Помпео также подчеркнул, что что президенту США Дональду Трампу предстоит сделать вывод, нарушает ли Иран ядерную сделку.
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