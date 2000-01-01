Сенатор-республиканец: Нетаниягу не сказал ничего нового

Сенатор, возглавляющий Комитет Сената США по иностранным делам в интервью Bloomberg заявил, что глава израильского правительства не озвучил об иранской ядерной программе ничего нового или чрезвычайно важного.
По его словам, американская сторона располагала данными о ядерной программе Ирана, но в администрации предыдущего президента США решили оставить этот вопрос без должного рассмотрения.
Отметим, что позиция Коркера значительно отличается от позиции Белого дома, согласно которой информация "предоставляет новые и убедительные подробности об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия".