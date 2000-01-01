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01.05 09:39   MIGnews.com

"Обаме было известно все, о чем рассказал Нетаниягу"

В интервью радиостанции Коль Исраэль бывший посол США в Израиле Дан Шапиро констатировал, что вся информация, изложенная премьер-министром Биньямином Нетаниягу на пресс-конференции 30 апреля была известна президенту США Бараку Обаме перед подписанием ядерной сделки в июле 2015 года.

Шапиро сообщил: “Все знали, что Иран лжет, но надзор за программой, уничтожение центрифуг и удаление обогащенного урана должно было гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия в течение 10 или 15 лет”.

Шапиро добавил: “Те, кто не согласны со сделкой думают, что представленные документы доказывают, что они правы - но на деле вся эта информация уже была известна на момент подписания соглашения”.

Шапиро добавил: “Это, однако, первый раз, когда информация представлена общественности - и она, возможно, повлияет на общественное мнение”.

Шапиро также выразил уверенность в том, что 12 мая президент Дональд Трамп отменит ядерную сделку с Ираном.
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