01.05 09:39 MIGnews.com

"Обаме было известно все, о чем рассказал Нетаниягу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В интервью радиостанции Коль Исраэль бывший посол США в Израиле Дан Шапиро констатировал, что вся информация, изложенная премьер-министром Биньямином Нетаниягу на пресс-конференции 30 апреля была известна президенту США Бараку Обаме перед подписанием ядерной сделки в июле 2015 года.Шапиро сообщил: “Все знали, что Иран лжет, но надзор за программой, уничтожение центрифуг и удаление обогащенного урана должно было гарантировать, что Иран не получит ядерного оружия в течение 10 или 15 лет”.Шапиро добавил: “Те, кто не согласны со сделкой думают, что представленные документы доказывают, что они правы - но на деле вся эта информация уже была известна на момент подписания соглашения”.Шапиро добавил: “Это, однако, первый раз, когда информация представлена общественности - и она, возможно, повлияет на общественное мнение”.Шапиро также выразил уверенность в том, что 12 мая президент Дональд Трамп отменит ядерную сделку с Ираном.