01.05 09:05 MIGnews.com

Премьеру и министру обороны дано право начинать войну

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кнессет одобрил во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому премьер-министр и министр обороны получат право одобрять военную операцию или войну “в экстремальных обстоятельствах”.Законопроект также предоставляет военно-политическому кабинету право объявлять войну без согласия правительства.Нетаниягу в последний момент попытался убрать формулировку “в экстремальных обстоятельствах”, но члены коалиции дали ему понять, что в таком виде закон принят не будет. За закон проголосовали 62 депутата Кнессета, против - 41.В июне 2017 кабинет одобрил законодательную поправку, которая позволяет правительству авторизовать кабинет на начало крупной военной операции или войны. Цель подобного изменения - предотвращение утечек, неизбежных в случае начала дебатов о легальности такого рода действий в правительстве.