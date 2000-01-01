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Премьеру и министру обороны дано право начинать войну 01.05 09:05   MIGnews.com

Премьеру и министру обороны дано право начинать войну

Кнессет одобрил во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому премьер-министр и министр обороны получат право одобрять военную операцию или войну “в экстремальных обстоятельствах”.

Законопроект также предоставляет военно-политическому кабинету право объявлять войну без согласия правительства.

Нетаниягу в последний момент попытался убрать формулировку “в экстремальных обстоятельствах”, но члены коалиции дали ему понять, что в таком виде закон принят не будет. За закон проголосовали 62 депутата Кнессета, против - 41.

В июне 2017 кабинет одобрил законодательную поправку, которая позволяет правительству авторизовать кабинет на начало крупной военной операции или войны. Цель подобного изменения - предотвращение утечек, неизбежных в случае начала дебатов о легальности такого рода действий в правительстве.
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