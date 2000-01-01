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Иран отреагировал на обвинения Нетаниягу | Фото:01.05 08:51   MIGnews.com

Иран отреагировал на обвинения Нетаниягу

Иранские официальные лица в понедельник назвали "безосновательными" обвинения в многолетней лжи, озвученные вчера главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что "несерьезная и смехотворная презентация Нетаниягу была запланирована в преддверии объявления Трампа о ядерной сделке".

Отметим, что глава Белого дома должен решить, отменит ли он к знаменательному соглашению до 12 мая - следующий крайний срок для отказа от санкций против Исламской Республики в рамках ядерной сделки.

Вчера министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью ливанскому изданию Al Manar заявил, что заявления израильской стороны являются "безосновательными", невзирая на то, что Нетаниягу говорит о сотне тысяч файлов в подтверждение своих обвинений.

Также, глава иранского МИД подчеркнул, что претензии главы правительства "нацелены на обман мировых держав".

Выступление Нетаниягу не оставили без внимания и государственные СМИ. Например, агентство IRNA написало, что израильский премьер известен своими "смехотворными шоу".
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