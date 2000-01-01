Иран отреагировал на обвинения Нетаниягу

По данным издания, заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что "несерьезная и смехотворная презентация Нетаниягу была запланирована в преддверии объявления Трампа о ядерной сделке".
Отметим, что глава Белого дома должен решить, отменит ли он к знаменательному соглашению до 12 мая - следующий крайний срок для отказа от санкций против Исламской Республики в рамках ядерной сделки.
Вчера министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в интервью ливанскому изданию Al Manar заявил, что заявления израильской стороны являются "безосновательными", невзирая на то, что Нетаниягу говорит о сотне тысяч файлов в подтверждение своих обвинений.
Также, глава иранского МИД подчеркнул, что претензии главы правительства "нацелены на обман мировых держав".
Выступление Нетаниягу не оставили без внимания и государственные СМИ. Например, агентство IRNA написало, что израильский премьер известен своими "смехотворными шоу".