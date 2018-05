01.05 08:21 MIGnews.com

Как иранские архивы оказались в Израиле?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Встало известно, что о месте хранения документации, связанной с ядерной программой Ирана, Моссаду стало известно еще в 2016 году. С того времени за складом на территории Тегерана велось постоянное наблюдение.Об этом во вторник, 1 мая сообщает The New York Times со ссылкой на источник в израильской разведке, передает The Times of Israel По данным издания, операция по похищению документов осуществлялась в очень сжатые сроки: фактически, огромное количество файлов было похищено и вывезено на территорию Израиля в течение одной и той же ночи в январе этого года.Уточняется, что в январе об этом сообщили и президенту США Дональду Трампу.Источник издания отмечает, что, скорее всего, важную информацию американскому лидеру передал лично глава Моссада Йосси Коэн.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал эту операцию, позволившую Израилю заполучить доказательства разработки Ираном ядерного оружия, одним из величайших достижений в истории израильской разведки.Напомним, обратившись вчера вечером к соотечественникам и мировому сообществу в прямом эфире, глава правительства заявил, что Иран лгал о развитии своей ядерной программы.По его словам, Иран годами разрабатывал и совершенствовал свое ядерное оружие и продолжал делать это даже после заключения в 2015 году небезызвестного соглашения с Соединенными Штатами и европейскими государствами.Премьер также добавил, что в распоряжении израильских спецслужб всего несколько недель тому назад оказалось сто тысяч секретных иранских файлов, подтверждающих его слова.Для иллюстрации иранского ядерного досье Нетаниягу продемонстрировал видеозаписи и слайды