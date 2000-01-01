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Как иранские архивы оказались в Израиле? | Фото:01.05 08:21   MIGnews.com

Как иранские архивы оказались в Израиле?

Встало известно, что о месте хранения документации, связанной с ядерной программой Ирана, Моссаду стало известно еще в 2016 году. С того времени за складом на территории Тегерана велось постоянное наблюдение.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The New York Times со ссылкой на источник в израильской разведке, передает The Times of Israel.

По данным издания, операция по похищению документов осуществлялась в очень сжатые сроки: фактически, огромное количество файлов было похищено и вывезено на территорию Израиля в течение одной и той же ночи в январе этого года.

Уточняется, что в январе об этом сообщили и президенту США Дональду Трампу.

Источник издания отмечает, что, скорее всего, важную информацию американскому лидеру передал лично глава Моссада Йосси Коэн.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал эту операцию, позволившую Израилю заполучить доказательства разработки Ираном ядерного оружия, одним из величайших достижений в истории израильской разведки.

Напомним, обратившись вчера вечером к соотечественникам и мировому сообществу в прямом эфире, глава правительства заявил, что Иран лгал о развитии своей ядерной программы.

По его словам, Иран годами разрабатывал и совершенствовал свое ядерное оружие и продолжал делать это даже после заключения в 2015 году небезызвестного соглашения с Соединенными Штатами и европейскими государствами.

Премьер также добавил, что в распоряжении израильских спецслужб всего несколько недель тому назад оказалось сто тысяч секретных иранских файлов, подтверждающих его слова.

Для иллюстрации иранского ядерного досье Нетаниягу продемонстрировал видеозаписи и слайды.
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