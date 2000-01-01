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01.05 07:16   MIGnews.com

Помпео: досье Нетаниягу подтверждает наши подозрения

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что материалы, представленные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу на пресс-конференции вечером 30 апреля “были известны” Соединенным Штатам некоторое время.

В то же время, досье Нетаниягу “предоставляет много новой информации, которая ранее не была известна, на основании документов, являющихся аутентичными и заслуживающими доверия”.

Помпео указал на то, что разоблачение срывает маски иранской лжи, и что Иран скрывал документы и материалы, относящиеся к ядерной программе “потому что на это были причины”.
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