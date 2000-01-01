01.05 06:49 MIGnews.com

Кнессет принял закон о национальном характере государства

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Минувшей ночью Кнессет в первом чтении принял закон о национальном характере государства.За закон проголосовали 64 депутата, против - 50.Закон закрепляет право еврейского народа на самоопределение в его стране, определяет “большой и единый” Иерусалим как столицу Еврейского Государства, и иврит - как государственный язык Израиля. Арабскому языку придается “особый статус”. В законе также определяются государственные символы и разрешаются раздельные поселения для евреев и арабов.После первого чтения закон должен пройти через специальный комитет во главе с депутатом Амиром Охана, после чего он будет представлен для второго и третьего чтения.Во время дискуссии в Кнессете депутат Ави Дихтер заявил: “Государство Израиль - национальное государство еврейского народа. Но к несчастью, это не всем было ясно, и, определенно, не закреплено в законе. Закон о национальном характере государства - страховой полис, который мы оставляем будущим поколениям”.Депутат Ахмед Тиби заявил: “Закон, в принципе, определяет, что существует две категории граждан. Одна группа - евреи имеет права, а вторую группу просто терпят. В практическом смысле, закон определяет поселения только для евреев. Если это не расизм, то я не знаю, что такое расизм”.Депутат от Ликуда Бени Бегин не поддержал закон, заявив: “Я рискну сказать, что закон не предусматривает равных прав для всех граждан Израиля, и не пройдет через три чтения. Законопроект несовершенен. Я не могу поддержать этот законопроект и из-за того, чего в нем нет, и из-за того, что в нем есть”.