02.05 07:14 MIGnews.com

"Теперь иранцы точно должны будут отреагировать"

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Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу зря обнародовал информацию о документах, обличающих то, что Иран скрывал от мира информацию о разработке ядерного оружия, считает бывший заместитель директора Моссада, а ныне член партии "Еш Атид" Рам Бен Барак."Это было одно из величайших достижений Моссада. Так зачем же было это обнародовать? Зачем? Зачем?" – заявил он в интервью телеканалу "Хадашот".Свою точку зрения он объясняет тем, что, если бы Нетаниягу смолчал, иранцы оказались бы перед лицом неопределенности, а теперь будут вынуждены действовать."Иранцы уже знали, что материалы похитили, но они не могли быть уверены на счет того, кем именно. Возможно, они думали, что это американцы, или кто-то другой, или Израиль. Теперь они знают наверняка, что это Израиль, и теперь они чувствуют, что должны как-то реагировать", - сказал он.