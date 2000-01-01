01.05 21:32 MIGnews.com

Либерман: Запад спрятал голову в песок перед Ираном

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал западные государства за "игнорирование реального Ирана"."По возвращению из США я могу перефразировать слова министра обороны Джеймса Маттиса, который сказал что "у Израиля есть три проблемы: Иран, Иран, Иран". На сегодняшний день у нас их четыре: Иран, Иран, Иран и лицемерие", - заявил он 1 мая.Сравнив Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе с пактом Молотова-Риббентропа, составленный нацистской Германией и СССР, Либерман заявил, что страны, которые много лет назад поддерживали его, сегодня "спрятали головы в песок и игнорируют реальный Иран, который пытается дестабилизировать весь регион"."Иран, ограничивающий свободу слова, угнетающий меньшинства и выступающий против демократических ценностей, это тот же Иран, пытающийся скрыть свою программу вооружений, что все пытаются игнорировать. Израиль не может игнорировать постоянные угрозы его лидеров, которые грозят стереть Еврейское государство с лица земли. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось", - заключает он.