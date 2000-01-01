01.05 19:38 MIGnews.com

"За ядерную деятельность Ирана отвечает МАГАТЭ, а не Биби"

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Глава внешней политики Европейского Союза Федерика Могерини в легкой форме раскритиковала Биньямина Нетаниягу за его ярое противостояние ядерной программе Ирана, указав на его некомпетентность в этом вопросе."Прежде всего, это может быть лишь предварительная реакция, поскольку нам надо оценить детали заявления премьер-министра Нетаниягу, ознакомиться с документами и, в первую очередь, получить оценку МАГАТЭ, поскольку МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, отвечающей за мониторинг обязательств Ирана по ядерному соглашению", - гласит ее коммюнике, обнародованное на сайте ЕС.Она добавила: "То, что я увидела в изначальном заявлении, то что премьер-министр Нетаниягу не ставит под сомнение соблюдение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий, где обозначены его ядерные обязательства после 2015 года".Могерини заверила в том, что СВПД основано "не на добросовестности или доверии, а на конкретных обязательствах, механизмах проверки и очень строгом контроле фактов, собранных МАГАТЭ".Верховный комиссар также напомнила о том, что на сегодняшний МАГАТЭ опубликовало уже 10 докладов, в которых говорится, что Иран полностью выполняет свои обязательства, и о том, что любая сторона сделки может обратиться в специальную комиссию с жалобой на несоблюдение условий другой."Опять-таки, на данный момент премьер-министр Нетаниягу не предоставил аргументы о нарушении Ираном своих ядерных обязательств по сделке", - резюмировала Федерика Могерини.