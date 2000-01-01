Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`За ядерную деятельность Ирана отвечает МАГАТЭ, не Биби` | Фото: Коби Гидеон, GPO01.05 19:38   MIGnews.com

"За ядерную деятельность Ирана отвечает МАГАТЭ, а не Биби"

Глава внешней политики Европейского Союза Федерика Могерини в легкой форме раскритиковала Биньямина Нетаниягу за его ярое противостояние ядерной программе Ирана, указав на его некомпетентность в этом вопросе.

"Прежде всего, это может быть лишь предварительная реакция, поскольку нам надо оценить детали заявления премьер-министра Нетаниягу, ознакомиться с документами и, в первую очередь, получить оценку МАГАТЭ, поскольку МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, отвечающей за мониторинг обязательств Ирана по ядерному соглашению", - гласит ее коммюнике, обнародованное на сайте ЕС.

Она добавила: "То, что я увидела в изначальном заявлении, то что премьер-министр Нетаниягу не ставит под сомнение соблюдение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий, где обозначены его ядерные обязательства после 2015 года".

Могерини заверила в том, что СВПД основано "не на добросовестности или доверии, а на конкретных обязательствах, механизмах проверки и очень строгом контроле фактов, собранных МАГАТЭ".

Верховный комиссар также напомнила о том, что на сегодняшний МАГАТЭ опубликовало уже 10 докладов, в которых говорится, что Иран полностью выполняет свои обязательства, и о том, что любая сторона сделки может обратиться в специальную комиссию с жалобой на несоблюдение условий другой.

"Опять-таки, на данный момент премьер-министр Нетаниягу не предоставил аргументы о нарушении Ираном своих ядерных обязательств по сделке", - резюмировала Федерика Могерини.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
Жители Кирьят-Арбы смогут посещать бассейн всей семьей
21:32
Либерман: Запад спрятал голову в песок перед Ираном
21:03
Египет перебрасывает танки к южной границе Израиля
19:55
Танзания впервые откроет посольство в Израиле
19:10
На Кению обрушились мощные ливни, есть жертвы
18:57
Израиль отложил испытания ПРО Arrow 3
18:44
Израиль: раньше дорогие квартиры стоили менее миллиона
18:11
В крупнейших городах Германии жгут и плюют на флаги Израиля  
17:10
РФ советует проверить архив по ядерной программе Ирана
16:56
ШАС объединяется с Эли Ишаем и "Яадут а-Тора"?
16:43
"Шоко": Меньше молока и больше воды за ту же цену
16:25
Иран: Нетаниягу – позорный лжец
16:10
В Бразилии рухнула горящая высотка сквоттеров
16:04
Северная и Южная Корея демонтируют громкоговорители
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus