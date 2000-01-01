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ШАС объединяется с Ишаем и `Яадут а-Тора`? | Фото: Хаим Цах, GPO01.05 16:56   MIGnews.com

ШАС объединяется с Эли Ишаем и "Яадут а-Тора"?

Из-за неутешительных результатов опросов, которые единогласно прочат ШАСу если не провал на выборах, то едва ли преодоление избирательного порога, лидер партии, глава МВД Арье Дери провел секретное заседание партийной верхушки и своих советников.

Как сообщается на сайте харедим Кикар ха-Шаббат, пиар-консультанты советуют Дери внести в партию радикальные перемены, чтобы улучшить свои показатели на парламентских выборах.

В то же время Дери отказался рассматривать возможность возвращения в ШАС его давнего политического оппонента и бывшего лидера партии Эли Ишая, даже несмотря на то, что, согласно опросам, это поспособствует ортодоксальной политсиле.

Как вариант несколько членов ШАСа выступили за пойти по стопам арабов и левых и объединиться со своими соратниками, другой партией харедим – "Яадут а-Тора". Это может объединиться разрозненный ортодоксальный сектор и принести их политикам даже больше пользы.

Кроме того, по слухам, руководители Совета мудрецов Торы ШАС ведут с Ишаем переговоры о его возвращении. Да он и сам вроде бы не против – в прошлый четверг политик заявил, что открыт для объединения своей партии "Яхад" с ШАСом.

"Мы не заинтересованы в рознях. Мы заинтересованы в слиянии, чтобы спасти мир Торы и иудаизм Торы", - сказал он радиостанции Коль Берама
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