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Иран: Нетаниягу – позорный лжец | Фото: Амос Бен Гершом, GPO01.05 16:25   MIGnews.com

Иран: Нетаниягу – позорный лжец

Иранские чиновники продолжают сыпать оскорблениями в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который в открытую заявил о раскрытии планов Исламской республики на счет ядерного вооружения.

Представитель министерства иностранных дел Бахрам Касеми назвал обвинения Израиля на счет того, что Тегеран лгал о своих ядерных амбициях "жалкими, бесполезными и позорными" и "смехотворной пропагандой", а израильского премьера – "сломленным и позорным лжецом, которому нечего предложить, кроме лжи и обмана".

"Нетаниягу и убивающее детей сионистское образование, должны были прийти к пониманию того, что мировые лидеры в достаточной степени осведомлены и компетентны", - добавил он.

Касеми присоединился к остальным представителям иранского МИДа: главе внешнеполитического ведомства Джаваду Зарифу и его заместитель по политическим вопросам Аббасу Аракчи.
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