01.05 16:25 MIGnews.com

Иран: Нетаниягу – позорный лжец

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Иранские чиновники продолжают сыпать оскорблениями в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который в открытую заявил о раскрытии планов Исламской республики на счет ядерного вооружения.Представитель министерства иностранных дел Бахрам Касеми назвал обвинения Израиля на счет того, что Тегеран лгал о своих ядерных амбициях "жалкими, бесполезными и позорными" и "смехотворной пропагандой", а израильского премьера – "сломленным и позорным лжецом, которому нечего предложить, кроме лжи и обмана"."Нетаниягу и убивающее детей сионистское образование, должны были прийти к пониманию того, что мировые лидеры в достаточной степени осведомлены и компетентны", - добавил он.Касеми присоединился к остальным представителям иранского МИДа: главе внешнеполитического ведомства Джаваду Зарифу и его заместитель по политическим вопросам Аббасу Аракчи.