Рухани отказался наносить по Израилю удар возмездия
Офицер корпуса стражей исламской революции Фойан Хуссейн-Пур написал на своей странице в twitter, что президент Ирана Хассан Рухани отказался отдать приказ об атаке против Израиля после того, как были нанесены удары по ракетным базам Ирана в Хаме и Алеппо.
Причиной является желание Рухани “дать шанс” ядерной сделке и не провоцировать Америку до принятия президентом Дональдом Трампом решения по ядерной сделке.
Хуссейни-Пур пишет о сильных разногласиях среди иранского руководства: “Некоторые источники подчеркивают, что Рухани отказывается отомстить за кровь иранцев, пролитую Израилем в Сирии. Все это - ради того, чтобы сохранить ядерную сделку”.
Хуссейни-Пур, который считается одним из основных пропагандистов КСИР в социальных сетях пишет: “Иранскому народу не нужен президент - трус, и президент Рухани обязан отдать приказ вооруженным силам атаковать Израиль”.
Ранее с подобным призывом выступил авторитетный проповедник Хуссейн Казруни. Он потребовал, чтобы “Рухани объяснил народу, что Израиль убил иранцев в Хаме, и отдал приказ о военном ответе Израилю”.
В результате атаки против базы Салхуб, близ Хамы, уничтожены около 200 высокоточных ракет. В арабской прессе появилась информация о том, что именно с базы Хама Иран намеревался ударить по израильским города - в ответ на атаку против Т4. Подробнее об этом можно прочитать в материале "В Хаме взорваны 8 ангаров с ракетами, предназначенными для Израиля".
Информация Хуссейна-Фура противоречит заявлению, опубликованному иранским агентством Mehr. В нем высокопоставленный сановник корпуса отрицает сам факт атаки против иранских баз. Иранское агентство Tasnim также цитирует командира про-иранских “Бригад аль-Фатимайюн”, штаб которых был якобы взорван в результате атаки. Командир заявил: “Среди моих людей потерь нет”.
Представители КСИР и консервативного крыла в иранской политике требуют немедленной реакции на действия Израиля. Член КСИР Али Нуш Абади написал в своем twitter обращение к Рухани: “В прошлую атаку были убиты семь иранцев, и вы ничего не сказали , и сейчас убиты еще 18 и вы продолжаете молчать!”
В то же время, один из военных командиров КСИР, Хоссейн Делирьян заявил, что “иранский ответ на атаки против Т4 и базы в Хама готов”.