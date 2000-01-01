РФ советует проверить архив по ядерной программе Ирана

Разведчики нашли 55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, которые было замаскировано под склад (юг Тегерана). Израиль уже предоставил США новые разведданные, и по словам Нетаниягу американцы "могут поручиться за их подлинность".
Заявление премьера Израиля прозвучало в разгар международной дискуссии о потребности пересмотра договоренностей, которые были достигнуты три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия - одна из шести стран, подписавшая атомную сделку.