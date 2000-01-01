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РФ советует проверить архив ядерной программы Ирана 01.05 17:10   MIGnews.com

РФ советует проверить архив по ядерной программе Ирана

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление Израиля по сделке с Ираном.

По мнению Ульянова, нужно определить достоверность документов, которые имеет Израиль по иранской ядерной программе, якобы изобличающих Тегеран во лжи. Более того, это не повод собирать комиссию.

Как известно, израильский премьер Биньямин Нетаниягу сообщил, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив – это примерно 100 тыс. бумажных и цифровых документов, доказывающие, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая "проект Амад".

Разведчики нашли 55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, которые было замаскировано под склад (юг Тегерана). Израиль уже предоставил США новые разведданные, и по словам Нетаниягу американцы "могут поручиться за их подлинность".

Заявление премьера Израиля прозвучало в разгар международной дискуссии о потребности пересмотра договоренностей, которые были достигнуты три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия - одна из шести стран, подписавшая атомную сделку.
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