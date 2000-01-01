Трамп: Май – месяц еврейского культурного наследия Америки
Президент США Дональд Трамп в понедельник официально объявил о начале месяца еврейского американского наследия, который ежегодно отмечается с 2006 года в Соединенных Штатах Америки и предшествует ежегодному объявлению президента.
В своем заявлении глава Белого дома упомянул, как много представители еврейского народа сделали для социального благополучия всего американского общества.
Он отметил такие черты еврейского народа, как стремление к социальной справедливости и проявление доброты и благожелательности к незнакомцам.
Эти черты, по мнению Трампа, помогли американским евреям сделать много хорошего, например, построить больницы и образовательные заведения.
Завершая свое выступление, лидер США похвалил американскую еврейскую общину за ее вклад в политику, искусство, науку и филантропию, заявив, что евреи "укрепляют нашу нацию и делают ее более процветающей".
"Американская еврейская община является ярким примером того, как закрепление свободы религии и защита прав меньшинств может укрепить нацию. По этой и многим другим причинам американская еврейская община заслуживает нашего уважения, признания и благодарности", - добавил Трамп.