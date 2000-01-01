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Трамп: Май – месяц еврейского культурного наследия Америки | Фото:01.05 13:54   MIGnews.com

Трамп: Май – месяц еврейского культурного наследия Америки

Президент США Дональд Трамп в понедельник официально объявил о начале месяца еврейского американского наследия, который ежегодно отмечается с 2006 года в Соединенных Штатах Америки и предшествует ежегодному объявлению президента.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

В своем заявлении глава Белого дома упомянул, как много представители еврейского народа сделали для социального благополучия всего американского общества.

Он отметил такие черты еврейского народа, как стремление к социальной справедливости и проявление доброты и благожелательности к незнакомцам.

Эти черты, по мнению Трампа, помогли американским евреям сделать много хорошего, например, построить больницы и образовательные заведения.

Завершая свое выступление, лидер США похвалил американскую еврейскую общину за ее вклад в политику, искусство, науку и филантропию, заявив, что евреи "укрепляют нашу нацию и делают ее более процветающей".

"Американская еврейская община является ярким примером того, как закрепление свободы религии и защита прав меньшинств может укрепить нацию. По этой и многим другим причинам американская еврейская община заслуживает нашего уважения, признания и благодарности", - добавил Трамп.
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